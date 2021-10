Imprese: AGRI4index Nomisma-UniCredit, vino al top nel "rating" delle filiere agroalimentari integrate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed è alla luce di quanto espresso dall’Agri4Index che, attraverso il coinvolgimento degli stakeholder della filiera vitivinicola italiana, si è potuti arrivare ad una condivisione degli obiettivi da perseguire nei prossimi anni per garantire uno sviluppo alle imprese del settore. “Lo scenario evolutivo per la filiera vitivinicola italiana è carico di nuove sfide ma anche di rilevanti opportunità che per essere colte richiedono investimenti in innovazione – digitale, tecnica ed agronomica -, nel presidio diretto dei mercati esteri, nell’aggregazione dell’offerta e nella crescita dimensionale delle singole imprese. Si tratta di alcuni dei principali interventi la cui necessità è riconosciuta ormai da anni ma che con i cambiamenti intercorsi nello scenario post-Covid non sono più rimandabili”, ha sottolineato Denis Pantini, responsabile agroalimentare di Nomisma. L’impegno di UniCredit a supporto della filiera vitivinicola italiana non è mai venuto meno, come testimoniano i 580 milioni di nuove erogazioni nei primi otto mesi del 2021, e recentemente si è arricchito di nuove soluzioni tarate sulle rinnovate esigenze degli operatori del settore. A marzo UniCredit, insieme a Cdp, ha inaugurato il 'Basket Bond di filiera', il programma da 200 milioni di euro complessivi lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all'estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell'economia italiana. A inaugurare il programma sono tre imprese italiane attive nel settore vitivinicolo, che hanno emesso singolarmente minibond - a tasso fisso e di durata pari a 7 anni - raccogliendo risorse complessive pari a 21 milioni di euro per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale. Cdp e UniCredit, agendo in qualità di anchor investor dell'operazione, hanno sottoscritto ciascuna il 50 per cento dell'ammontare complessivo di queste prime emissioni del programma. Le tre aziende coinvolte sono Feudi di San Gregorio Società Agricola spa, Masi Agricola spa e Pasqua Vigneti & Cantine spa. (segue) (Com)