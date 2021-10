Imprese: AGRI4index Nomisma-UniCredit, vino al top nel "rating" delle filiere agroalimentari integrate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit ha inoltre siglato recentemente una partnership con Federdoc e Valoritalia, con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito per le aziende vitivinicole, con una soluzione finalizzata a trasformare il vino che riposa in cantina in liquidità finanziaria per le imprese. Grazie all’accordo, UniCredit mette a disposizione delle aziende appartenenti al settore nuovi finanziamenti garantiti da “Pegno Rotativo” su prodotti vitivinicoli Dop e Igp. Si tratta di una soluzione di finanziamento innovativa che consente di effettuare una valutazione puntuale delle scorte di vino da affinamento e di convertirle in garanzie utili per ottenere nuove linee di credito a breve e medio termine. Infine, per permettere alle imprese italiane del settore di cogliere appieno le opportunità legate all’e-commerce, UniCredit ha lanciato UniCredit Easy Ecommerce, una soluzione chiavi in mano per fornire ai propri clienti un sito e-commerce completamente operativo e personalizzato in base alle specifiche esigenze. Oltre a ciò è ancora operativa, tramite UniCredit Easy Export, la partnership in esclusiva con Alibaba, leader mondiale dell'ecommerce, che permette alle aziende clienti della banca di accedere al più grande marketplace B2B al mondo, con un presidio in 190 paesi nel mondo e con oltre 160 milioni di operatori registrati. Ad oggi più del 70 per cento degli operatori vitivinicoli attivi su alibaba.com ha aderito alla piattaforma tramite UniCredit e ha visto crescere i propri fatturati esteri mediamente del 21 per cento anno su anno. (Com)