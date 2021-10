Difesa: fonti stampa, la Cina ha testato un missile ipersonico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Cina ha testato un missile ipersonico con capacità nucleare. Lo rivela il quotidiano britannico "Financial Times", precisando che il test è stato effettuato ad agosto. Sulla base di fonti di intelligence il quotidiano britannico riferisce che il missile ha attraversato l'orbita terrestre bassa e si è diretto verso l'obiettivo, mancato di una ventina di miglia. Il "Financial Times" sottolinea anche che il test, che dimostra i progressi cinesi nelle tecnologie ipersoniche, ha colto di sorpresa l'intelligence statunitense. I veicoli plananti ipersonici volano a cinque volte la velocità del suono, seguono traiettorie più basse e si possono manovrare in volo, pertanto è più difficile tracciarli e colpirli. Armati con una testata nucleare, potrebbero distruggere i missili balistici. La Cina utilizza come lanciatori i razzi Lunga Marcia, il cui impiego è da ipotizzare anche nel caso dei missili ipersonici. Di solito la China Academy of Launch Vehicle Technology (Calt) annuncia i lanci. Il 19 luglio ha annunciato il 77mo lancio e il 24 agosto il 79mo. Il lancio di cui non è stata data notizia, il 78mo, potrebbe essere collegato al test del missile ipersonico.