Trasporto aereo: Croazia, voli Osijek-Monaco aprono tratte verso altre 6 città europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che Croatia Airlines ha annunciato che avrebbe introdotto una rotta regolare tra Osijek e Monaco di Baviera sono ora disponibili i biglietti per l'acquisto per altre sei destinazioni internazionali. Stando a quanto riporta il portale “Total Croatia”, arrivando a Monaco, i passeggeri da o per Osijek possono ora acquistare biglietti per Copenaghen, Bruxelles, Francoforte, Amsterdam, Parigi e Dublino. Sebbene un numero relativamente elevato di cittadini croati viva a Monaco, in quanto importante hub europeo, la città offre una serie di opzioni di connettività ed è ora possibile acquistare i biglietti per i voli che transitano attraverso il capoluogo bavarese. Dal 15 novembre sarà introdotta una linea regolare tra Osijek e Monaco, che opererà due volte a settimana, ogni lunedì e venerdì. (Seb)