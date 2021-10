Libia: rappresentanza libica all’Onu, governo unità nazionale impegnato per una soluzione pacifica crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di unità nazionale della Libia “è impegnato per una soluzione pacifica ed è pronto ad affrontare positivamente tutte le iniziative di pace”. Lo ha dichiarato uno dei delegati della rappresentanza permanente della Libia alle Nazioni Unite, Jumaa Fares, durante una sessione del Primo comitato sul disarmo e le questioni di sicurezza internazionale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Fares ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad assumersi le sue responsabilità per quanto riguarda la risoluzione della crisi libica, osservando che la soluzione “sarà solo da parte dei libici, con una leadership libica”. Fares ha esortato il comitato delle Nazioni Unite ad adottare raccomandazioni pratiche che contribuiscano al raggiungimento della pace e della sicurezza internazionali, sottolineando la necessità per i Paesi di ricorrere al concetto di sicurezza comune.(Lit)