Business news: lanciato in Mozambico programma Aics "Delpaz", finanziato dall'Ue con 25 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una cerimonia ufficiale, alla presenza della ministra mozambicana degli Affari esteri e della Cooperazione Veronica Macamo Dlhovo, dell’ambasciatore dell’Unione Europea in Mozambico Antonio Sanchez-Benedito Gaspar e dell’ambasciatore d’Italia a Maputo Gianni Bardini, insieme a partner mozambicani e internazionali, è stato lanciato in Mozambico il programma Delpaz, finanziato dall’Ue con 25 milioni di euro. Lo riferisce in una nota l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), illustrando nuove azioni di sostegno socio-economico realizzate nelle aree del Mozambico che negli ultimi anni sono state teatro di scontri, prima del nuovo accordo di pace firmato nel 2019. Dopo quasi 30 anni dallo storico Accordo di Pace siglato il 4 ottobre 1992 a Roma, che vide il governo italiano protagonista di una mediazione capace di porre fine a 16 anni di guerra civile in Mozambico, oggi l’Italia attraverso Aics torna in prima linea per sostenere un percorso di pacificazione, disarmo e reintegrazione sociale, si legge nella nota. (Res)