Green pass: a Milano 16 identificati, 9 denunciati e un arresto durante manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici le persone identificate dalla polizia di Stato di Milano e 9 quelle accompagnate in questura per le valutazioni circa il successivo deferimento all’autorità giudiziaria, questo il resoconto degli agenti dopo la manifestazione “No green pass” che ha visto manifestare in corteo ieri pomeriggio più di 8mila persone. Tra le persone fermate un 61enne milanese, già destinatario di un avviso orale e di un daspo urbano, che rientra tra quelle persone per le quali i promotori avevano chiesto la revoca del provvedimento al questore Petronzi in cambio della presentazione del preavviso di manifestazione. Un manifestante è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Altre posizioni sono in valutazione da parte della polizia di Stato come quella di un diciottenne trovato in possesso di coltelli, forbici e cacciaviti. Il questore di Milano ha, al momento, già emesso tre fogli di via e due avvisi orali nei confronti di partecipanti alla manifestazione. (Com)