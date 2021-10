Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, domenica 17 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 10.30, Protezione Civile, via dell’Industria 19/B Verbania Fondotoce. l’assessore regionale alla Protezione civile visita il presidio di Verbania del Coordinamento regionale della Protezione Civile per l’inaugurazione della cucina da campoore 10,30 Orbassano, piazza Umberto I, l’assessore al Bilancio partecipa alla 18ma edizione della “Fiera del Sedano Rosso”ore 10,30, Isola d’Asti, (At), Azienda agricola L’Isola della Carne in fraz. Repergo, l’assessore all’Agricoltura partecipa al convegno regionale sulla zootecnia organizzato da Ciaore 14, Poirino, via Torino 41, l’assessore al Bilancio partecipa all’inaugurazione della “Pista ciclabile Marocchi-Poirino”ore 17, Salone del Libro, Lingotto Fiere, Pad 3, Sala Argento l’assessore al Bilancio partecipa alla presentazione di “La vita in un cammino” (Rpi)