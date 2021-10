Francia: prefetto di Parigi per la prima volta rende omaggio a vittime 17 ottobre 1961

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Parigi, Didier Lallement, ha deposto questa domenica mattina una corona di fiori sul ponte Saint-Michel per rendere omaggio alle vittime della strage degli algerini del 17 ottobre 1961. È la prima volta che un capo della polizia della capitale francese partecipa alle cerimonie che si svolgono in omaggio alle vittime della strage. Lallement, intorno alle 8:30, ha deposto una corona di fiori sul ponte Saint-Michel. La sua partecipazione alle commemorazioni segue l’ammissione di colpa del presidente francese, Emmanuel Macron, che ieri in una nota diramata dall’Eliseo ha parlato di “crimini imperdonabili per la Repubblica”. Il comunicato dell’Eliseo, diffuso subito dopo una cerimonia sulle rive del la Senna, nei pressi del ponte Bezons, preso in prestito 60 anni fa dai manifestanti algerini giunti dalla vicina baraccopoli di Nanterre. Il 17 ottobre 1961 oltre un centinaio di algerini che manifestavano pacificamente a Parigi furono uccisi dalla polizia. "Quasi 12 mila algerini sono stati arrestati e trasferiti nei centri di smistamento allo stadio Coubertin, al Palais des sports e in altri luoghi. Oltre a molti feriti, diverse decine sono stati uccisi, i loro corpi gettati nella Senna. Molte famiglie non hanno mai trovato i resti dei loro parenti, scomparsi quella notte", ha ricordato la presidenza francese nella nota. (Frp)