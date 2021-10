Migranti: Germania, richieste d'asilo aumentate del 35,2 per cento annuo a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il numero di richieste di asilo in Germania è aumentato. In base alle statistiche l'Ufficio federale della migrazione e dei rifugiati (Bamf) sono state ricevute 100.278 richieste entro la fine di settembre, una quota pari al 35,2 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente che, come riferisce l’edizione domenicale di “Die Welt”, è stato tuttavia fortemente influenzato dalla pandemia di coronavirus, dalle frontiere chiuse e dalla lunga interruzione del traffico aereo. Dal 2016 al 2020 i numeri erano costantemente diminuiti. Dei richiedenti asilo registrati sinora, circa il 19,5 per cento sono bambini di età inferiore a un anno nati in Germania. Secondo la panoramica del Bamf, il numero di richieste di informazioni aggiuntive è aumentato del 162 per cento, a quota 31.454. L'Ufficio federale ha quindi ricevuto un totale di 131.732 domande d'asilo da gennaio a settembre (+ 52,9 per cento). (segue) (Geb)