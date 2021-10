Migranti: Germania, richieste d'asilo aumentate del 35,2 per cento annuo a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei richiedenti asilo che hanno chiesto protezione per la prima volta provengono anche quest'anno da Siria, Afghanistan e Iraq. Sono 40.472 le richieste pervenute da cittadini siriani (+57,1 per cento), mentre 8.531 da persone in cerca di protezione dall'Iraq (+22,2 per cento). Il numero di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan è aumentato in modo particolarmente marcato, con il Bamf che ha registrato un totale di 15.045 domande iniziali entro la fine di settembre (+138 per cento), un evidente riflesso della presa del potere da parte dei talebani avvenuta lo scorso 15 agosto. (Geb)