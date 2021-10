Germania: Weber (Csu), sbagliato dare tutte le colpe della sconfitta elettorale a Laschet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla cancelleria ha una grande responsabilità sul risultato elettorale, ma sarebbe un grosso errore dare l’intera colpa al presidente dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet. Lo ha detto il vicepresidente dell’Unione cristiano-sociale (Csu), Manfred Weber, intervenendo a un evento della Junge Union, l’organizzazione giovanile di Cdu e Csu, che si conclude oggi a Muenster. Parlando della sconfitta elettorale del 26 settembre scorso sull’edizione domenicale del quotidiano “Bild”, Weber ha dichiarato che “il candidato ha sempre una grande responsabilità per un risultato elettorale”, ma “come Unione (alleanza fra Cdu e Csu) commetteremmo un grosso errore se diamo la colpa di tutto ad Armin Laschet". Candidato di Cdu e Csu alle elezioni federali del 26 settembre, Laschet ha ottenuto il 24,1 per cento dei voti – il risultato peggiore di sempre per la Cdu – attestandosi al secondo posto dietro il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico (Spd), Olaf Scholz. (Geb)