Siria: Damasco accusa Israele di aver ucciso esponente del governo responsabile per il Golan

- Il governo siriano ha accusato l'esercito israeliano di aver ucciso Midhat Saleh al Saleh, capo dell'ufficio per gli affari del Golan presso il governo siriano. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana “Sana”. "Il governo offre le sue più sentite e sincere condoglianze al popolo siriano e alla famiglia e ai parenti del martire", ha affermato in una nota il governo di Damasco. Secondo la “Sana”, Saleh è stato ucciso ieri a Quneitra, vicino alla città occupata dalle forze di difesa israeliane di Majdal Shams, da un militare dello Stato ebraico. Saleh ha trascorso 12 anni in carcere in Israele fino al suo rilascio nel 1997. Successivamente è fuggito in Siria dove ha prestato servizio come membro del parlamento siriano.(Res)