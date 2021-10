© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso o sereno, in particolare nelle ore centrali, in tarda serata passaggi di velature a partire da nord, in estensione a gran parte della regione. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie. In Pianura minime tra 4 e 7°C, massime tra 17 e 21°C. (Rem)