- Nel cielo fino alla prima mattinata estesi passaggi velature, a tratti più dense; quindi sereno o poco nuvoloso fino alla serata; in fine nuovi passaggi di nuvolosità alta, a tratti compatta, da nord-ovest a sud-est. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in leggero aumento. In Pianura minime intorno a 7°C, massime intorno a 20°C. (Rem)