Roma: due casi di violenze domestiche nate durante il lockdown, due arresti (2)

- Analogamente M.R., 45enne, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in aggravamento della misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie, con la quale conviveva in zona San Giovanni. Dopo aver violato la misura l'uomo ha perseguitato la donna sui social network e con continue email. All'esito di una complessa indagine, coordinata, anche in questa circostanza, dalla locale Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma ha emesso una misura restrittiva a carico dell'uomo, sottoponendolo, così, agli arresti domiciliari. (Rer)