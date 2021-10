Libia: presidente Menfi discute cessate il fuoco con comandante Lna Al Nadori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza della Libia, Mohammed Menfi, ha discusso con il comandante designato dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Abdul Razzq Nadori, i passi concordati dal Comitato militare congiunto 5+5 (Jmc) per garantire il cessate il fuoco, l’apertura della strada costiera e il rilascio dei detenuti tra le varie parti. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa di Menfi. Durante l'incontro, che si è tenuto nella città di Tobruk, è stato discusso il proseguimento del lavoro tra tutte le parti per unificare l'istituzione militare e coordinare la conduzione delle prossime elezioni per garantire il loro successo, al fine di raggiungere la stabilità, sicurezza e pace in tutto il Paese.(Lit)