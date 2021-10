Spagna: Sanchez presenta la nuova leadership socialista, spazio a donne e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Commissione esecutiva federale (Cef) del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) sarà composta di 42 persone. Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa “Europapress”, il presidente del governo e segretario generale del Psoe, Pedro Sanchez, ha voluto dare una chiara impronta al nuovo organo esecutivo del partito. Le novità principali sono la presenza di sei ministri, un importante ricambio generazionale, con un'età media di 47 anni – dieci in meno della composizione precedente –, e una presenza del 60 per cento di donne. La Cef vede ben nove suoi esponenti provenire dall’Andalusia, la regione che ha la maggiore rappresentanza, seguita dalla città metropolitana di Madrid con sei, mentre il Partito socialista catalano e Castiglia e Leon ne avranno quattro ciascuno. Nello specifico, il ministro della Presidenza, Felix Bolanos, è stato integrato nella Cef in qualità di segretario per la Riforma costituzionale e i Nuovi diritti; con lui dentro anche la ministra della Salute, Carolina Darias; della Scienza, Diana Morant; le titolari del dicastero delle Finanze, Maria Jesus Montero e della Politica territoriale, Isabel Rodríguez; e, infine, la ministra dell'Istruzione, Pilar Alegria. La nuova Cef, inoltre, includerà il membro più giovane del Congresso, il castigliano Andrea Fernandez, in qualità di segretario dell'Uguaglianza, una scelta che conferma l'impegno di Sanchez a favorire un ricambio generazionale nel partito. (Spm)