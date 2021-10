Business news: Libia, compagnia Agoco annuncia export di 1 milione di barili di petrolio da Hariga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera libica Agoco ha annunciato che la petroliera Elandra Falcon ha mollato gli ormeggi dal porto Al Hariga, gestito e supervisionato dalla compagnia nella Libia orientale, dopo aver imbarcato un milione di barili di petrolio. L’azienda sussidiaria della National Oil Corporation (Noc) libica non ha menzionato la destinazione della spedizione. La compagnia ha reso noto che le squadre tecniche hanno lavorato pochi giorni fa nel porto di Hariga per scaricare il carico della Anwar Libia, caricata con 12 mila tonnellate di benzina combustibile importata per la Brega Oil Company al fine di coprire la domanda del mercato interno. La Noc ha annunciato a metà settembre la ripresa delle operazioni di esportazione da Al Hariga dopo la fine di un sit-in organizzato da persone disoccupate che chiedevano opportunità di lavoro. (Lit)