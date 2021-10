Business news: Iraq-Italia, made in Italy segna aumento dell'1,4 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha esportato in Iraq beni per 244,4 milioni di euro nel primo semestre 2021, in aumento dell'1,4 per cento rispetto a 240,9 milioni di euro dello stesso periodo 2020. Lo rende noto l'ufficio Ice ad Amman. Macchine apparecchi e congegni meccanici con 73,3 milioni di euro hanno mantenuto la prima posizione nonostante un calo dell'11,9 per cento. Al secondo posto figurano apparecchi e materiale elettrico 60,5 milioni di euro (-5,7 per cento), lavori di ghisa ferro/acciaio con 22,7 milioni di euro (+7,3 per cento), strumenti ed apparecchi medico-chirurgici con 11,4 milioni di euro e una crescita importante dell'87,3 per cento, e prodotti farmaceutici in quinta posizione con 10,4 milioni di euro (+16 per cento). Tra i prodotti italiani esportati in Iraq, nel periodo gennaio-giugno 2021 hanno segnato balzi importanti nei gusti e nelle preferenze di acquisto di consumatori e produttori locali: materie plastiche e lavori in plastica con 5,4 milioni di euro realizzando una crescita del +45,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, prodotti per profumeria e preparazioni cosmetiche 5,3 milioni di euro/+68,5 per cento, marmo/travertino e lavori di questi materiali 3,2 milioni di euro/+93,2 per cento, prodotti ceramici 2,9 milioni di euro/+68 per cento, carta e cartone 1,8 milioni di euro/+40,2 per cento, in evidenza alberi e piante vive con 1,6 milioni di euro e un balzo di +252,5 per cento cosi come adesivi/colle 1,4 milioni di euro/+53,9 per cento, giocattoli/giochi 1,2 milioni di euro/+67,1 per cento e soprattutto utensili/utensileria 1 milioni di euro/+280,1 per cento. (Res)