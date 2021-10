Business news: progetto gasdotto transahariano per fornire gas all'Europa raggiunge "fase avanzata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha annunciato che il progetto del gasdotto transahariano è in fase avanzata e sarà presto attivato per fornire gas all'Europa. Parlando all'emittente radiofonica nazionale algerina, Arkab ha affermato che il gasdotto transahariano è un progetto importante per l'Algeria e i Paesi che lo attraversano (Niger e Nigeria) e rifornirà l'Europa di grandi quantità di gas. Il ministro ha aggiunto che sono in corso contatti e consultazioni tra i ministri dell'Energia del Niger e della Nigeria e che il progetto sarà lanciato presto. Egli ha anche aggiunto che il gasdotto Algeria-Spagna, che trasporta 8 miliardi di metri cubi di gas, raggiungerà i 10,6 miliardi di metri cubi alla fine del prossimo dicembre. In merito alla partnership con la Turchia, Arkab ha affermato: "La nostra partnership con la Turchia riguarda tre progetti molto importanti volti a convertire gas di petrolio liquefatto e fornire alla Turchia 500 mila tonnellate all'anno per produrre poliolefina, una materia prima di cui abbiamo bisogno in Algeria". (Ala)