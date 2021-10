Business news: Emirati. Dhl e TotalEnergies sviluppano progetto energia rinnovabile a Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda di trasporti Dhl e la compagnia petrolifera francese TotalEnergies hanno firmato un contratto per un progetto energetico a partire da fonti rinnovabili per la produzione di oltre 14 mila megawattora di elettricità all'anno a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce il portale informativo economico “Trade Arabia”, secondo il quale il sistema produrrà una quantità di energia in grado di alimentare 16 mila abitazioni all’anno. Il contratto è stato firmato in continuità con un accordo di cooperazione strategica tra le società firmato nel 2019. (Res)