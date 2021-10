Business news: Fmi, stime di crescita Nigeria aggiornate al 2,6 per cento per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Nigeria crescerà nel 2021 di 2,6 e nel 2022 di 2,7 punti percentuali. Lo dice il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell’ultimo “World economic outlook”. Le proiezioni sulla ripresa della prima economia del continente africano confermano con un leggero miglioramento quelle espresse nel rapporto di luglio, che prevedevano una crescita del 2,5 per cento per il 2021 e del 2,6 nel 2022. Nel rapporto di luglio, il Fondo osservava che l'economia nigeriana aveva iniziato a riprendersi gradualmente dagli effetti negativi della pandemia globale di Covid-19, tenendo tuttavia in considerazione il peso dell'elevata inflazione. (Res)