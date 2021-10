Business news: Expo 2020, al via il Global African Business Forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via con lo slogan "Il commercio guida il futuro delle trasformazioni economiche" la sesta sessione del Global African Business Forum all’Expo 2020 di Dubai. L’evento è organizzato dal Dubai Chamber e dall’esposizione universale, con il patrocinio dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai. Parteciperanno rappresentanti di alto livello e alcuni capi di Stato e ministri, leader e alti funzionari di vari paesi del continente africano. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa emiratina "Wam", aggiungendo che a questa edizione del forum, che si terrà presso il Dubai Exhibition Centre dal 13 al 14 ottobre, partecipano Felix Tshisekedi, presidente della Repubblica Democratica del Congo; Paul Kagame, presidente della Repubblica del Ruanda (con un discorso registrato); Constantino Chiwenga, vice presidente dello Zimbabwe; Ruhakana Rugunda, ex primo ministro dell'Uganda e inviato speciale dell’attuale presidente ugandese; Cheikh Modibo Diarra, ex primo ministro del Mali; e Festus Mogae, ex presidente della Repubblica del Botswana. Le prime sessioni del forum saranno incentrate su discussioni inerenti al futuro dell'economia globale e sui modi per trovare nuovi meccanismi che lavorino in funzione di un ambiente economico flessibile in grado di sostenere i rapidi cambiamenti a cui il mondo sta assistendo. Tra gli argomenti trattati, ci saranno anche le prospettive di progresso per le economie dei Paesi africani, con focus su opportunità di investimento e le nuove politiche per promuovere l'imprenditorialità nel continente. (Res)