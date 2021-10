Business news: Zambia-Italia, webinar su gestione delle risorse naturali, focus su green economy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto lo scorso 12 ottobre il webinar "L'Arte di gestire le risorse: Terra, Foreste, Acqua: percorsi di cooperazione tra Italia e Zambia”, organizzato dall'ambasciata d'Italia in Zambia ed al quale parteciperanno due ministri del nuovo governo zambiano: il ministro della Green Economy Collins Nzovu e quello per le Piccole e medie imprese, Elias Mubanga. L'evento, riferisce l'ambasciata in un comunicato, gioca un ruolo cruciale in tema di relazioni internazionali Italia – Zambia in materie di estrema priorità quali la conservazione ambientale e lo sfruttamento delle risorse naturali. "Quest'anno l'Italia ha l’imperdibile opportunità di focalizzare l'attenzione della comunità internazionale sull'urgente necessità di far fronte ad impellenti problematiche quali lo sfruttamento indiscriminato delle risorse del nostro pianeta e la conseguente lotta alla salvaguardia ambientale", scrive l'ambasciata, ricordando che queste tematiche vengono approfondite nel quadro della presidenza italiana del G20 (ispirata alle “tre P”: People, Planet, Prosperity), nonché attraverso la co-presidenza con il Regno Unito per la Cop26. (Com)