Business news: Sud Sudan, licenziato presidente della compagnia petrolifera statale Nilepet, è accusato di corruzione

- Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha licenziato il capo della compagnia petrolifera statale Nile Petroleum Corporation (Nilepet), Bol Ring Mourwel. È quanto stabilito in un decreto presidenziale letto ieri sera dall'emittente statale "Ssbc", che non ha fornito alcuna motivazione per il licenziamento. È possibile che la decisione sia correlata alle recenti accuse secondo cui Bol avrebbe ordinato all'ufficio contabilità di trasferire 250 milioni di dollari sui suoi conti bancari privati a Dubai e Khartum, accuse che sono state negate dal diretto interessato. Bol era stato nominato l'anno scorso alla guida della compagnia petrolifera statale in sostituzione di Chol Deng Thon. (Res)