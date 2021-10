Business news: Tunisia, datori di lavoro chiedono al governo di accelerare il rilancio dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica) ha invitato il nuovo governo ad accelerare le decisioni necessarie per salvare e rilanciare l'economia. Utica ha espresso in un comunicato stampa la soddisfazione per la formazione del nuovo governo a oltre due mesi dalle misure prese del presidente della Repubblica, Kais Saied, per congelare attività parlamento e licenziare l'ex premier Hichem Mechichi. L'organizzazione datoriale ha affermato che la Tunisia sta attraversando una delicata fase economica, finanziaria e sociale, che richiede di accelerare il lavoro sui dossier più sensibili. Utica ha sottolineato la "necessità di fornire un clima appropriato per far avanzare il ritmo degli investimenti, delle esportazioni, dell'occupazione, dello sviluppo regionale, per sostenere i settori che soffrono di grandi difficoltà e per salvare posti di lavoro". Gli industriali hanno esortato il nuovo governo ad "avviare le riforme strutturali e profonde di cui la Tunisia ha bisogno per superare le difficoltà che sta affrontando", esprimendo la propria disponibilità a presentare proposte per salvare l'economia e cooperare con il governo di Najla Bouden sui dossier comuni. (Tut)