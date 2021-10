Business news: Arabia Saudita, Fmi prevede crescita economica del 2,8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che l'economia dell’Arabia Saudita cresca del 2,8 per cento nel 2021 e del 4,8 per cento nel 2022. Lo rende noto il World Economic Outlook pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). La nuova previsione di crescita del 2021 per il Regno aggiorna la previsione del 2,4 per cento del rapporto precedente, pubblicato a luglio, mentre per il 2022 le stime rimangono invariate. Il rapporto dell’Fmi prevede inoltre un aumento dei prezzi al consumo del 12,7 per cento nel 2021 e dell'8,6 per cento nel 2022 per la regione del Medio Oriente e Nord Africa, con un inflazione favorita dall’aumento dei prezzi dei generi alimentari a causa di carenze locali. (Res)