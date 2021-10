Business news: Mozambico, la Spagna dona 47 milioni di euro per periodo 2021-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna e il Mozambico hanno firmato un nuovo quadro di partenariato nazionale (Cpf) per il periodo 2021-2024, che stabilisce le priorità geografiche e settoriali dell'azione congiunta dei due governi a favore dello sviluppo della popolazione mozambicana. L'aiuto della Spagna al Mozambico raggiungerà 47 milioni di euro, 11 dei quali corrispondono alla cooperazione delegata dall'Unione europea. L'accordo è stato firmato dalla sottosegretaria di Stato per la Cooperazione internazionale spagnola, Pilar Cancela, e dal viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione del Mozambico, Manuel Jose Goncalves. L'azione umanitaria della Cooperazione spagnola darà un'importanza fondamentale al rispetto dei principi umanitari e alla protezione dei diritti delle persone colpite da disastri come cicloni e siccità e al lavoro nelle regioni settentrionali e meridionali del paese. (Spm)