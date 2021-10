Business news: Camera di commercio Ue, Cina gestisca crisi energetica in modo trasparente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende europee in Cina esortano i governi locali a fornire piani energetici "chiari, trasparenti e prevedibili" per evitare ulteriori tagli alla fornitura elettrica nel contesto della persistente crisi energetica. È l'appello rivolto in conferenza stampa da Jorg Wuttke, presidente della Camera di commercio europea in Cina. Dicendosi consapevole dei "complessi problemi" affrontati da Pechino in relazione all'impennata dei prezzi del carbone, la Camera di commercio Ue ha richiesto azioni più decisive, dal momento che molte aziende temono il protrarsi dell'emergenza energetica fino al marzo 2022. Wuttke ha notato anche come non ci siano state "discriminazioni" in termini di tagli di energia tra le aziende straniere e le imprese statali cinesi. Entrambe, infatti, "sono state colpite dalla carenza di elettricità che ha portato alla sospensione delle operazioni", ha chiarito il presidente, aggiungendo che "i governi locali hanno mantenuto la comunicazione per aiutare le imprese europee a superare le attuali difficoltà". (Cip)