Business news: Arabia Saudita, indice produzione industriale +5,8 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di produzione industriale in Arabia Saudita è aumentato del 5,8 per cento nel mese di agosto, secondo i dati diffusi dal governo. Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale l’aumento è dovuto a una maggiore attività estrattiva mineraria, che rappresenta il 74,5 per cento dell’indice. L'Autorità generale di statistica (Gastat) ha dichiarato che le attività minerarie, che includono la produzione di petrolio, sono aumentate del 6,5 per cento durante il mese di agosto 2021. L'Arabia Saudita ha aumentato la sua produzione di petrolio da 8,9 milioni di barili al giorno nell'agosto 2020 a 9,5 milioni di barili al giorno nell'agosto 2021, secondo i dati di Gastat. (Res)