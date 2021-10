Business news: Libia, ministro Petrolio discute opportunità di investimento con la Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio e del gas della Libia, Mohamed Aoun, ha ricevuto l'ambasciatrice francese Beatrice de Helene, accompagnato da alcuni dirigenti di società francesi per discutere opportunità di investimento in campo energetico. Lo ha riferito l’emittente televisiva “218 tv”, affermando che la diplomatica ha sottolineato, durante l’incontro si è svolto nell'ufficio del ministro Aoun alla presenza di alcuni consiglieri del dicastero, l’impegno del suo Paese a rafforzare le relazioni libico-francesi alla luce delle attuali condizioni locali, regionali e internazionali e l'impegno della Francia per aiutare il popolo libico a raggiungere la stabilità. I membri della delegazione che accompagnano l'ambasciatrice hanno anche discusso dei modi per sostenere il settore petrolifero e del gas in Libia, in particolare le opportunità di investimento nei settori dell'energia, del petrolio e del gas, della tecnologia di sicurezza e della tecnologia digitale. (Lit)