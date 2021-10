Business news: algerina Sonatrach, nel primo semestre firmati contratti per 3,25 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo algerino Sonatrach ha firmato 1.038 contratti con società nazionali e internazionali per un importo di 3,25 miliardi di dollari nel primo semestre del 2021. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto della società nazionale per gli idrocarburi dell'Algeria "La dichiarazione generale della politica di contenuto locale e integrazione nazionale", firmato da Salim Fergui, dirigente di Sonatrach. Dal primo gennaio al 30 giugno "c'è stato un balzo e una ripresa dell'attività", ha evidenziato Fergui. Nel 2020. Sonatrach ha concluso 2.010 contratti pari a un valore di 3,07 miliardi di dollari. Il 45 per cento dei contratti è stato concluso nel mercato delle forniture, il 36 per cento nel settore dei servizi, il 15 per cento per i lavori, il 3 per cento per studi e consulenze e l'1 per cento per Epc (contratto a prestazioni multiple), ha chiarito Fergui. Dei 1.038 contratti conclusi nel primo semestre del 2021, 211 sono stati firmati con società internazionali, a fronte di 827 contratti firmati con società nazionali, ovvero oltre l'80 per cento, per un importo di 219 miliardi di dinari (1,59 miliardi di euro). Inoltre, sono stati conclusi 286 contratti con imprese pubbliche e 541 contratti con imprese private. (Ala)