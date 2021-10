Business news: Giordania-Italia, Ice Amman, +26,3 per cento per il Made in Italy nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2021 (gennaio-giugno 2021) secondo i dati EuroStat, l'Italia ha esportato verso la Giordania prodotti per un ammontare di 230,9 milioni di euro in aumento del 26,3 per cento rispetto ai 182,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. Tra i prodotti maggiormente esportati spiccano perle fini, pietre e metalli preziosi, grezzi e lavorati per un totale di 51,6 milioni di euro, facendo segnare un aumento del 221,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. In lieve calo, -0,2 per cento, l’export di macchine, apparecchi e congegni meccanici con 40,4 milioni di euro, risalita significativa invece per apparecchi e materiale elettrico che con un valore di 14,3 milioni di euro hanno fatto registrare un aumento del 54,3 per cento. In aumento anche il comparto dell’arredamento con 9,7 milioni di euro (+28 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020). In rialzo anche l’esportazione di materie plastiche e prodotti lavorati dalla plastica in quinta posizione con 8,8 milioni di euro (+13,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020). Tra i prodotti italiani esportati in Giordania nel periodo di riferimento hanno segnato incrementi rilevanti anche strumenti ed apparecchi medico-chirurgici (8,4 milioni di euro, +30,2 per cento), prodotti farmaceutici (8,1 milioni di euro, +12,9 per cento), cereali (6 milioni di euro, +19,5 per cento), prodotti ceramici (4 milioni di euro, +52,6 per cento), automobili e motocicli (3,3 milioni di euro, +83,1 per cento), prodotti alimentari (3,2 milioni di euro, +32 per cento), pitture e vernici (2,7 milioni di euro, +62,8 per cento), gomma e prodotti di gomma (2,2 milioni di euro, +228 per cento), calzature 1,5 milioni di euro, +15 per cento), alimenti preparati per animali (1,3 milioni di euro, +13,9 per cento), cementi (1,2 milioni di euro, +205,6 per cento). (Res)