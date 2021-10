Business news: Arabia Saudita, principe ereditario, Riad tra le prime 15 economie mondiali entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita sarà tra le prime 15 economie mondiali entro il 2030, con gli investimenti pubblici che raggiungeranno i 27 mila miliardi di riyal (sette mila miliardi di dollari). Lo ha dichiarato il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, secondo il quale il Regno investirà 12 mila miliardi di riyal (3,2 mila miliardi di dollari) entro il 2030 per incentivare la crescita economica. I fondi faranno parte della Strategia nazionale per gli investimenti, elemento chiave per raggiungere gli obiettivi della Vision 2030, ha affermato Bin Salman. (Res)