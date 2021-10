Business news: Marocco, nuovi posti di lavoro e investimenti al centro programma nuovo governo Akhannouch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creare posti di lavoro, favorire nuovi investimenti e la crescita economica del Regno del Marocco. Questi sono i punti fondamentali del programma del nuovo governo, presentato dal primo ministro Aziz Akhannouch alle due camere del Parlamento riunite in una sessione congiunta. In particolare, l’obiettivo presentato dal governo è aumentare il ritmo della crescita economica nazionale al 4 per cento tra il 2021 e il 2026. Secondo quanto riferito dal portale informativo marocchino “Le 360”, la politica del nuovo governo si articola in cinque assi principali: un rilancio immediato, l'istituzione di un programma nazionale e regionale a sostegno delle start-up in settori promettenti, l'attivazione di riforme strutturali per l'economia nazionale, l'attuazione di politiche settoriali ambiziose a livello nazionale e l'adozione di una politica efficace per rilanciare l'attività economica delle donne. Per incoraggiare la competitività e l'innovazione, saranno messi in atto incentivi fiscali rivolti alle imprese innovative, mentre per creare clima imprenditoriale favorevole, sarà attuata la Carta nazionale degli investimenti che dal 1995 rappresenta la legge quadro che regola l’attività di chi vuole investire nel Paese. Il governo si impegna anche ad applicare il piano reale per il rilancio dell'economia nazionale attraverso il Fondo Mohammed VI per gli investimenti, come leva per la diversificazione, il miglioramento e la valorizzazione della produzione nazionale a partire dal 2022. Per rafforzare il "Made in Morocco", la nuova squadra di governo guidata dal premier Akhannouch attuerà una politica in linea con il Piano di accelerazione industriale per raggiungere l'obiettivo di una produzione locale di 34 miliardi di dirham (circa 95 milioni di euro) e una potenziale creazione di oltre 100 mila posti di lavoro. (Mar)