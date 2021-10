Business news: Emirati, commercio estero non petrolifero aumenta del 27 per cento in primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore totale del commercio estero non petrolifero degli Emirati Arabi Uniti è arrivato a 900 miliardi di dirham (245 miliardi di dollari) nel primo semestre del 2021, segnando un aumento del 27 per cento rispetto al primo semestre 2020. Lo rende noto il portale informativo economico “Trade Arabia”, secondo il quale il commercio estero non petrolifero è cresciuto del 6 per cento rispetto al livello pre-pandemia del 2019. Il valore delle sole esportazioni non petrolifere ha registrato una crescita del 44 per cento rispetto alla prima metà del 2020 e del 41 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Res)