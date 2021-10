Business news: Arabia Saudita, ministro Investimenti, produzione economica raggiungerà 1,7 mila miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione economica dell'Arabia Saudita raggiungerà i 6,4 mila miliardi di rial (1,7 mila miliardi di dollari). Lo ha dichiarato in un’intervista televisiva il ministro degli Investimenti saudita Khalid al Falih, in riferimento alla strategia di sviluppo economico del Regno per il 2030. Il ministro ha affermato che il Paese prevede di aumentare il tasso di investimento, passando dall’attuale 22 per cento al 30 per cento. “Questo salto richiede sforzi per potenziare il settore privato”, ha affermato Al Falih. (Res)