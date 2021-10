Business news: Cina, Huawei istituisce quattro nuove unità di business per diversificare produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha istituito quattro nuove unità aziendali incentrate sulla fornitura di servizi intelligenti a porti, autostrade, reti dati e impianti solari. Lo rende noto un portavoce dell'azienda. L'istituzione delle nuove aree di business consentirà a Huawei di diversificare la produzione e di conquistare maggiori quote di mercato, a seguito della contrazione del volume d'affari causato dalle sanzioni e dalle restrizioni imposte dagli Stati Uniti all'azienda. Nel 2019, Washington ha infatti inserito la compagnia nella propria lista nera commerciale, limitando l'approvvigionamento di hardware e componenti essenziali alla produzione degli smartphone. La manovra ha avuto immediate ripercussioni sul fatturato della società, che quest'anno si è attestato intorno a 49,6 miliardi di dollari, registrando un calo del 29,4 per cento rispetto al 2020. Al fine di recuperare la propria competitività, il fondatore della compagnia di Shenzhen, Ren Zhengfei, ha annunciato lo scorso febbraio l'intenzione di ampliare la propria presenza nell'industria carbonifera cinese, prestando la propria tecnologia 5G a miniere e impianti siderurgici. (Cip)