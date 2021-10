Business news: Cina, la Fiera import-export di Canton apre agli acquirenti nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 130ma edizione della Fiera import-export di Canton, in programma dal 15 al 19 ottobre nella Cina meridionale, è accessibile per la prima volta anche agli acquirenti nazionali. Lo rende noto il quotidiano di Pechino "Caixin Global", secondo cui l'estensione della partecipazione è stata determinata dalle rigide restrizioni ai confini, che impediscono a molti compratori esteri di intervenire personalmente all'esposizione. La fiera, che riprenderà le attività in presenza per la prima volta, è stata infatti concepita come una grande opportunità per le aziende cinesi di mostrare i loro prodotti al pubblico d'oltremare. Con un'area espositiva di 400 mila metri quadrati, l'attuale edizione ospiterà 16 categorie di prodotti in 51 sezioni e sarà accessibile sia online che in presenza, hanno fatto sapere gli organizzatori. Fondata nel 1957, la Fiera sull'interscambio di Canton è comunemente considerata "il barometro" del commercio estero in Cina. La 129ma edizione ha attirato circa 26 mila tra imprese private, fabbriche e istituti di ricerca scientifica che hanno esposto 2,76 milioni di prodotti. (Cip)