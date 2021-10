Business news: semiconduttori, Tsmc costruirà uno stabilimento in Giappone entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) intraprenderà la costruzione di uno stabilimento per la produzione di microchip in Giappone il prossimo anno, e intende renderlo operativo già nel 2024. Lo ha annunciato l'amministratore delegato dell'azienda, C.C.Wei. Lo stabilimento verrà realizzato col contributo di fondi pubblici giapponesi, ed operato congiuntamente a Sony Group Corp. I semiconduttori prodotti da Tsmc in Giappone verranno destinati a settori come l'automotive. Secondo fonti aziendali menzionate dalla stampa giapponese, al progetto potrebbe prendere parte anche Denso Corp. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha annunciato che Tsmc investirà in Giappone circa mille miliardi di yen (8,8 miliardi di dollari). L'annuncio dell'ad Wei, che era atteso da mesi, è giunto al termine di una fase di due diligence: "Ci è stato espresso un forte impegno a sostegno di questo progetto sia dai nostri clienti che dal governo giapponese", ha dichiarato Wei. Il nuovo stabilimento potrebbe sorgere a Kumamoto, a fianco di un sito adibito da Sony alla produzione di sensori d'immagini per gli smartphone. (Git)