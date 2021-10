Business news: Nippon Steel fa causa a Toyota e a un competitore cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nippon Steel Corp. ha annunciato d'aver intentato causa contro Toyota Motor Corp. e contro il colosso siderurgico cinese Baoshan Iron & Steel Co., che accusa di aver violato suoi brevetti relativi a tecnologie produttive per l'elettromobilità. L'annuncio segna l'inizio di un raro contenzioso legale tra aziende giapponesi. Nippon Steel reclama danni per 20 miliardi di yen (176 milioni di dollari) da entrambe le aziende, ed ha anche chiesto alla Corte distrettuale di Tokyo una ingiunzione che vieti a Toyota, di cui è fornitore, la produzione e vendita in Giappone di veicoli elettrici che facciano uso delle sue tecnologie proprietarie. Secondo il quotidiano "Nikkei", Toyota ha venduto in Giappone oltre mezzo milione di veicoli ibridi ed elettrici che potrebbero fare uso di tale tecnologia nel solo 2020. (Git)