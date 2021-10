Business news: Cina, al via a Ningbo la Conferenza globale sull'economia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state inaugurate a Ningbo, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang, la Conferenza globale sull'economia digitale e l'Expo Smart City and Intelligent Economy. Incentrata sul tema "Il digitale alla guida dello sviluppo intelligente", la conferenza, della durata di tre giorni, ospita diversi forum sia online che in presenza, seminari e attività relative all'innovazione e all'imprenditorialità. Con un'estensione di 20 mila metri quadrati, l'Expo sulle città intelligenti, all'undicesima edizione, accoglie 200 espositori nazionali e internazionali, che illustreranno i propri progressi nel campo della tecnologia applicata alla finanza. Lo scorso anno, l'economia digitale cinese è cresciuta fino a 6.070 miliardi di dollari, pari al 38,6 per cento del prodotto interno lordo totale del Paese, registrando una crescita complessiva del 9,7 per cento su base annua. (Cip)