Business news: Cina, la statunitense Tesla guadagnerà 390 milioni di dollari dai crediti per le emissioni

- La compagnia statunitense Tesla, leader delle auto elettriche, dovrebbe incassare circa 390 milioni di dollari dalla vendita di crediti per le emissioni in Cina. Lo rende noto il quotidiano "Caixin Global", precisando che i ricavi dell'azienda di Elon Musk si innestano sulle direttive emanate dal Paese per incoraggiare il trasporto sostenibile. A partire dal 2020, infatti, le case automobilistiche operanti in Cina ricevono punti di credito se il 12 per cento del volume complessivo delle loro vendite è costituito da veicoli a nuova energia (Nev) e Tesla, che produce veicoli elettrici a Shanghai, è il primo destinatario dei crediti. Secondo il ministero dei Trasporti, la casa automobilistica statunitense ha infatti raggiunto 890 mila punti, che possono essere ceduti ad altre aziende inadempienti sul fronte delle emissioni. Secondo una stima di "Nikkei Asia", Tesla comprenderà tra i suoi potenziali acquirenti la casa tedesca Volkswagen. Dall'ingresso nel mercato cinese tramite le importazioni nel 2013, Tesla ha incrementato vertiginosamente la propria popolarità nel mercato nazionale. Lo scorso agosto, la compagnia ha realizzato un record di vendite mensili di oltre 44 mila unità. (Cip)