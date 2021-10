Venezuela: estradizione in Usa di Alex Saab, governo diserta nuova sessione dialogo con opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha deciso di non partecipare alla nuova sessione di dialogo con le opposizioni, prevista per oggi a Città del Messico, in protesta per l'estradizione negli Stati Uniti di Alex Saab, imprenditore di origini colombiane arrestato a Capo Verde dal giugno del 2020 con l'accusa di gestire trame di corruzione collegate al presidente Nicolas Maduro. Caracas ritiene infatti che Saab sia stato sottoposto per 491 giorni a una prigionia arbitraria, definita un "sequestro", e a "torture" delle autorità di Capo Verde. L'estradizione, rappresenta per il governo venezuelano. L'ultima violazione in ordine di tempo allo status di diplomatico lui concesso subito dopo l'arresto. "In virtù di questa gravissima azione, la nostra delegazione annuncia che sospende la sua partecipazione al tavolo del dialogo. Di conseguenza, non parteciperemo alla sessione che doveva iniziare domenica in Messico", ha detto Jorge Rodriguez, capo delegazione del governo non ché presidente del Parlamento. In conferenza stampa, Rodriguez ha inoltre ricordato che Saab era stato nominato "membro permanente" della squadra di negoziatori. (Vec)