Business news: Emirati-Siria, incontro ministri Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touq al Marri, ha incontrato l’omologo siriano, Mohammad Samer Khalil, per discutere del rafforzamento della cooperazione economica. Durante l’incontro, le due parti hanno concordato sulla necessità di migliorare i rapporti economici ed esplorare nuovi settori. “Il valore del commercio non petrolifero tra i due Paesi nella prima metà del 2021 è stato di un miliardo di dirham (272 milioni di dollari)”, ha dichiarato il ministro emiratino, sottolineando che Abu Dhabi è il partner commerciale più importante per la Siria. (Res)