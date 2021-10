Business news: Qatar Petroleum cambia nome e diventa “Qatar Energy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Qatar Petroleum ha lanciato una nuova strategia incentrata su efficienza e rispetto dell’ambiente e ha annunciato il suo cambio di nome in “Qatar Energy”. Secondo quanto dichiarato dal ministro di Stato per l’Energia del Qatar e amministratore delegato di Qp, Saad al Kaabi, in una conferenza stampa a Doha, la decisione di cambiare il nome della compagnia è stata per riflettere maggiormente le attività che la società sta portando avanti ormai già da diversi anni. Il Qatar è il più grande fornitore mondiale di gas naturale liquefatto e mira a espandere la produzione a 127 milioni di tonnellate all'anno entro il 2027 dalle attuali 77 milioni di tonnellate. (Res)