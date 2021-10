Business news: ministro di Stato Qatar, impossibile per noi alleviare situazione mercato gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato per l’Energia del Qatar, Saad al Kaabi, ha dichiarato che l’emirato non è nelle condizioni di alleviare l’attuale situazione di crisi nel mercato del gas che sta assistendo ad un rialzo dei prezzi senza precedenti. "Siamo al massimo delle nostre capacità e abbiamo già consegnato a tutti i nostri clienti le quantità dovute”, ha dichiarato il ministro in una conferenza stampa organizzata in occasione del cambio di nome della compagnia petrolifera nazionale del Qatar da “Qatar Petroleum” in “Qatar Energy”. Al Kaabi ha tuttavia affermato di attendersi una lieve discesa dei prezzi del gas man mano che alcuni impianti tornano in funzione e con l'impegno della Russia ad aumentare le forniture all'Europa, osservando come i prezzi eccessivamente elevati colpiscano in negativo la domanda. "Non sono contento che i prezzi del gas siano alti", ha sottolineato Al Kaabi, aggiungendo che il mercato statunitense "senterà presto la pressione" e che i clienti ne stanno già risentendo pagando di più per l'elettricità. "La lezione è più accordi a lungo termine. Anche se posso beneficiare di picchi a breve termine come questo, non mi piace perché è distruttivo per la domanda, fa male ai nostri clienti”, ha affermato il ministro, che sottolineato che al momento non vi è l’intenzione di accelerare le tempistiche di espansione del giacimento North Field per soddisfare l’aumento della domanda di gas. Secondo Al Kaabi, i Paesi che si sono già assicurati accordi di fornitura di gas a lungo termine stanno raccogliendo i benefici di prezzi più stabili e "molto più ragionevoli" oltre alla stabilità a lungo termine. (Res)