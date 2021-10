Incendi: visita istituzionale della sottosegretaria Fontana nel Sannio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la Sottosegretaria di Stato al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana presente nel Sannio per impegni istituzionali. Nella mattinata la sottosegretaria si è recata nella sede comunale di Airola territorio colpito nei giorni scorsi da un vasto incendio che ha distrutto due capannoni industriali del gruppo Sapa/De Lucia tra via Sorlati e via Presalanno. All’incontro erano presenti, il deputato Pasquale Maglione tra gli altri, il sindaco Vincenzo Falzarano, il vicesindaco Michele Napoletano, consiglieri di maggioranza e di minoranza, il funzionario dei vigili del fuoco di Benevento, Angelo Feleppa. La sottosegretaria Fontana ha chiesto di essere aggiornata costantemente sulla situazione relativa alle conseguenze dell’incendio e soprattutto agli impatti che questo avrà sul suolo, aria, acqua e cibo. La sottosegretaria ha tenuto una lunga conversazione con la dirigente provinciale dell’Arpac Barricelli la quale si è detta fiduciosa rispetto a una diminuzione dei valori della particelle già rilevate nelle scorse ore ed ha, inoltre, rassicurato che rispetto ad eventi simili, quella di Airola è una situazione più confortante grazie al vento di questo giorni. I dati delle nuove rilevazioni dovrebbero essere diffusi nelle prossime ore, mentre lunedì si avvierà il prelievo dei campioni su terreni, allevamenti e cibo con il coinvolgimento anche dell’Asl. Nel pomeriggio la Sottosegretaria è stata accolta dal Presidente del Parco Regionale del Taburno Costantino Caturano e dai sindaci dei comuni di Bonea, Bucciano Cautano, Foglianise, Frasso Telesino, Montesarchio, Moiano, Melizzano, Solopaca, Sant’Agata dei Goti,Torrecuso, Tocco Caudio, Vitaluno. La Sottosegretaria si è detta fiduciosa per il riconoscimento del parco a patrimonio Unesco. (Rin)