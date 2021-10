Business news: semiconduttori, Cina manca obiettivo di crescita della produzione domestica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è ancora distante dall'obiettivo di soddisfare il 70 per cento della domanda domestica di semiconduttori tramite i produttori nazionali. E' quanto emerge da ricerche di mercato private rilanciate dal quotidiano "Nikkei", che ricorda come l'autosufficienza nella produzione di microchip sia in cima alle priorità strategiche della politica cinese. In un contesto di carenza globale delle forniture, però, l'industria dell'auto cinese può contare sulla produzione di microchip nazionale per appena il 5 per cento della sua domanda complessiva, come ammesso da Ye Shengji, vicesegretario generale dell'Associazione cinese dei costruttori di automobili. La strategia statunitense tesa a colpire l'accesso della Cina ai semiconduttori ha fatto dell'autosufficienza una pressante necessità per la prima potenza asiatica. L'iniziativa "Made in China 2025", annunciata da Pechino nel 2015, puntava a portare la produzione di microchip cinesi dal 10 al 40 per cento della domanda nazionale entro il 2020, e al 70 per cento entro il 2025. (Cip)